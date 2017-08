Erste Details zu den Mikrotransaktionen in Mittelerde: Schatten des Krieges

Das mit Abstand beliebteste Feature in Mittelerde: Mordors Schatten war das Nemesis-System. Damit wurden prozedural-generierte Gegner geschaffen und wir konnten persönlichen Geschichten mit Anhängern schmieden, die sich an jede Begegnung erinnern und ihre eigene Persönlichkeit besitzen. Mittelerde: Schatten des Krieges weitet dieses System auf viele verschiedenste Weisen aus, diesen Eindruck haben wir aus früheren Anspielsitzungen mitgenommen. Was ebenfalls neu hinzukommt, ist die Art und Weise, wie wir Verbündete rekrutieren können. Monolith hat dazu Ende vergangener Woche den sogenannten Markt angekündigt. Das ist ein In-Game-Shop, der folgende Dinge verkauft:

• Lootboxen: Beinhalten Waffen und Ausrüstung mit unterschiedlichen Werten. Indem wir sie ausrüsten und sie ausbauen verbessern wir Talions Charakterfähigkeiten. Zusätzlich können sie uns einen XP-Boost geben (mehr dazu weiter unten).

• Kriegsboxen: Enthalten Ork-Anhänger von verschiedenen Seltenheitsstufen, die uns dabei helfen eine mächtige Armee aufzubauen. Außerdem können wir in der Box Trainingsbefehle finden, die es uns ermöglichen unsere Orks anzupassen und aufzuleveln.

•XP-Boosts: Das sind konsumierbare Gegenstände, die uns dabei helfen Talion schneller zu verbessern.

•XP-Pakete: Bündeln höherwertige Lootboxen, Kriegsboxen und Boosts zusammen.

Für all das müssen wir natürlich zahlen und das können wir auf zwei verschiedenen Wegen tun. Wir können Mirian benutzen, dieselbe Währung aus dem Originalspiel, oder wir benutzen Gold, eine neu eingeführte Währung. Mirian erhalten wir durch das Besiegen von "Schatzorks", beim Zerstören von Ausrüstungen oder Ork-Anhängern und in Verstecken, die wir verteilt über der ganzen Karte finden können.

Die zweite Option ist das Gold. Das müssen wir benutzen wenn wir hochwertige Lootboxen, Kriegsboxen, Boosts und Pakete kaufen wollen. Wie kommen wir an Gold heran? Der einfachste Weg ist es sich Gold durch den Playstation- oder Xbox-Store zu kaufen, indem wir echtes Geld benutzen. Kleine Anteilte können wir auch erhalten, in dem wir spezifische Meilensteine erreichen und an den Community-Herausforderungen teilnehmen. Je mehr Zeit wir im Spiel verbringen, desto höherwertige Items bekommen wir im Gegenzug. Ob sich der Aufwand lohnt können wir noch nicht sagen, da Monolith noch nicht erwähnte, wie viel das Gold in Form von Echtgeld wert sein wird. Was haltet ihr davon?