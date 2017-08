Rainbow Six: Siege erreicht neuen Meilenstein

Rainbow Six: Siege hatte einen problembehafteten Start, doch Ubisoft gibt nicht auf und arbeitet noch immer daran, das Spielerlebnis mit neuen Inhalten und Updates zu liefern. Diese Bemühungen haben sich nun ausgezahlt, denn die Spielerzahlen stiegen kontinuierlich ab und erreichte nun einen beeindrucken Meilenstein. Ubisoft bestätigte am Wochenende, dass mehr als 20 Millionen registrierte Spieler Rainbow Six: Siege angespielt haben, davon spielten 2,3 Millionen täglich. Eine beeindruckende Leistung, doch wir vermuten dass die Zahl dort nicht stehenbleiben wird. Mit der sogenannten Operation Health arbeiten die Entwickler momentan an vielen verschiedenen Dingen gleichzeitig und am Ende des Monats beginnt bereits die dritte Saison. Wir sind gespannt, ob und wie sich die Spielerzahl noch einmal verändern wird. Spielt ihr noch Rainbow Six: Siege? Was haltet ihr von der Entwicklung des Spiels?