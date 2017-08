Testet Ghost Recon: Wildlands auf PS4 und Xbox One kostenlos

Ubisoft ist eine der Firmen, die uns noch immer daran erinnern, dass es mal so etwas wie Demos gegeben hat. Im Laufe der vergangenen Jahre hat der Publisher wiederholt zu kostenlosen Test-Sessions seiner neuen Spiele eingeladen, und diesmal ist Ghost Recon: Wildlands an der Reihe. Playstation 4- und Xbox One -Spieler dürfen sich die Testversion ab sofort gratis herunterladen und darin alle Spielfeatures mitsamt der Erweiterungen auschecken. Da das Spiel mittlerweile über 60Gb groß ist, solltet ihr euren Freunden rechtzeitig Bescheid geben, sonst geht am Wochenende viel Zeit für das Warten drauf. Der Haken an der Sache: Die Aktion hat ein Ablaufdatum: Ihr dürft nur maximal fünf Stunden spielen, danach fordern euch die Server auf, das volle Spiel zu kaufen. Außerdem wird natürlich eine entsprechende Online-Mitgliedschaft zum Spielen auf der PS4 und Xbox One benötigt. Trotzdem eine schöne Sache und durch die offene Natur des Spiels könnt ihr direkt loslegen. Werdet ihr euch das Spiel mal anschauen?