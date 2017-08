The Evil Within 2 will mehr Freiheit bieten

The Evil Within hat uns in vielen Situationen nur wenig narrative Freiheit gewährt, doch für den zweiten Teil will Bethesda das ändern. Das Level-Design enthalte umfangreichere Umgebungen, die größer und diverser ausfallen. Folglich müsse nicht mehr jede Konfrontation auf direktem Wege gelöst werden. Ob wir als Rambo spielen oder doch lieber schleichen wollen, liegt ganz an uns. In der Charakterentwicklung wurde ebenfalls einiges getan. Früher benötigten wir grünes Gel für die Levelaufstiege und die Aufrüstung der Waffen, mittlerweile werden diese beiden Bereiche voneinander getrennt. Sebastians Fähigkeiten sind zudem in fünf Kategorien aufgebrochen:

• Athletik: Bestimmt Ausdauer und mindert Verletzungen von speziellen Schadensarten.

• Kampf: Steigert den Schaden von Nahkampfangriffen, Feuerwaffen und enthält Fähigkeiten, mit denen wir erfolgreich auf Tuchfühlung gehen können.

• Gesundheit: Steigerung der Lebenspunkte.

• Erholung: Für vorausschauende Spieler die wissen, dass früher oder später selbst der Beste mal getroffen wird. Enthält Lebensregeneration und Fertigkeiten für den direkten Überlebenskampf.

• Stealth: Schnelleres Schleichen und diverse Arten der Stealth-Kills.

Die Waffen-Individualisierung haben sich im Grunde nicht groß zum Vorgänger geändert. Noch immer dürfen wir Munition, Schaden, Nachladegeschwindigkeit und Spezialfähigkeiten aufrüsten. Wie schon im Vorgänger werden wir nicht alle Talente in einer Spielsitzung freischalten, sondern müssen uns das nötige Kleinzeug in mehreren Spieldurchläufen sichern. Ob diese Aufteilung für die nötige Freiheit sorgen wird, die dem ersten Teil fehlte?