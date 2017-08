Psyonix bringt automatisches Ban-System für Belästigung zu Rocket League

Die Fanbasis von Rocket League ist über die vergangenen zwei Jahre rasant angewachsen und indem Psyonix das Spiel auf zusätzliche Plattformen und Länder ausweitet, ist die Community diverser geworden. Doch mit einer so unterschiedlichen Spielerschaft ist es nicht immer leicht, es allen Naturen recht zu machen und das Entwicklerstudio sieht sich in der Verantwortung, Änderungen in das bestehende Report-System einzuführen, um den virtuellen Platz wieder sicherer zu machen.

Aufgrund der hohen Menge an täglichen Beschwerden die auf Beleidigungen und verbale Angriffe zurückgehen, hat sich Psyonix dazu entschieden, einen automatischen Algorithmus einzuführen. Diese Mechanik zählt die Verstöße gegen spezielle Wörter und schreibt bei entsprechendem Verstoß einen Bann gegen den betroffenen Spieler aus. Diese Bestrafung steigt mit der Zeit stetig an und kann sich sogar zu einem permanenten Ausschluss von den Online-Spielmodi heranwachsen. Das Ban-System enthält momentan nur ein geringes Kontingent an Wörtern, soll sich im Laufe der Zeit aber auf weitere Begriffe und Sprachen ausweiten. Vielleicht hilft dieses automatische Report-System dabei, die Rocket League-Community in den Augen von Sony sicher genug zu machen, um noch einmal über den Cross-Plattform-Support nachzudenken.