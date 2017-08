Conan Exiles: Massives Update erweitert Landmasse um 70%

In Kürze startet Conan Exiles auf der Xbox One und betritt damit die zweite Phase im Early Access-Plan von Funcom. Um das zu feiern, wird der Entwickler am 16. August die sogenannte The Frozen North-Erweiterung veröffentlichen, die zu einigen massiven Änderungen im Titel führen wird. Highlight der Erweiterung ist die eisige Region, die die Größe der Weltkarte um 70 Prozent erweitert. Neben der frostigen Gegend werden frische Spielmechaniken eingeführt, darunter das Auslegen von Fischfallen, das Betreiben einer Imkerei und sogar das Bräuen von Alkohol. Damit sollen wir uns wohl die kalten Abende versüßen. Spieler die sich erfolgreich an die Begebenheiten anpassen, erlernen die Fähigkeit den Avatar von Ymir, den Gott des Sturms und des Krieges, im Kampf zu beschwören. Conan Exiles soll im ersten Quartal 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.