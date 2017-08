Deck Nine spricht über einige Änderungen von Life is Strange: Before the Storm

Vor kurzem haben wir Chris Floyd, Co-Game Director von Deck Nine Games, getroffen, der aktuell an Life is Strange: Before the Storm arbeitet. Mit ihm haben wir unter anderem darüber gesprochen, warum Ashly Burch nicht in ihre Rolle als Chloe zurückkehren wird, aber im Schreibprozess aushilft. Burch habe die Rolle von Chloe so hervorragend mit Leben gefüllt, dass das Team sie unbedingt dabei haben wollte. Deshalb wurde kurzerhand eine Position für sie geschaffen, die Burch trotz des amerikanischen SAG-AFTRA-Synchronsprecher-Streiks antreten konnte, ohne in Interessenkonflikte zu geraten. Laut Floyd sei Rhianna DeVries, die aktuelle Stimme von Chloe, aber auch bestens dafür geeignet, Chloe in ihrem jüngeren Alter zu spielen. Wie wir im Interview erfahren haben, bringe Burch neue Perspektiven in die Gestaltung von Chloes Charakter ein und das ist etwas, das Floyd und sein Team sehr wertschätzt.

Da Before the Storm die Vorgeschichte zum originalen Life is Strange erzählt, haben sich Fans gefragt, ob sie Max zu Gesicht bekommen werden. Wir haben diese Frage direkt an den Game Director weitergereicht:

"Max wird zum Zeitpunkt, in dem die Geschichte stattfindet - und das ist zwei Jahre zuvor - wie wir aus dem Original wissen, Arcadia Bay für Seattle verlassen haben. Sie steht nicht in Verbindung mit Chloe und das ist ein wichtiger Teil von [Chloes Persönlichkeit und der Geschichte]. Max' Präsenz spüren wir durch ihre Abwesenheit."

"Ein Beispiel: Chloe schreibt Tagebuch, ganz ähnlich wie Max es in der ersten Saison getan hat. Ihr wisst schon; Max hatte ein Buch, in dem sie alle Ereignisse niedergeschrieben hat, die in der Geschichte geschehen sind. Dadurch konnte der Spieler nachholen, was bislang geschah. Wir wollten dasselbe Feature nutzen, dachten uns jedoch, dass Chloe nicht jemand ist, der ein Tagebuch führt. Deshalb findet ihr 'Tagebuch' in Form von Briefen statt, die sie an Max schreibt. Sie ist frustriert darüber, dass Max nicht antwortet und sendet sie deshalb nicht mal mehr ab. Trotzdem spürt sie den Bedarf, sich an jemanden zu wenden, doch da ist einfach niemand. Es gibt also ungesendete Briefe an Max, [...] die uns über das Geschehen auf dem Laufenden halten. Und das ist ein Beispiel wie Max in Chloes Gedanken präsent ist und deshalb ist sie auch in der Geschichte 'anwesend'."

Nur Tage vor der Ankündigung von Before the Storm hat das Entwicklerstudio des Erstlingswerkes, Dontnod Entertainment, bekanntgegeben, dass sie an einer Fortsetzung von Life is Strange arbeiten. Wir haben uns deshalb gefragt, wie eng die beiden Entwickler zusammenarbeiten.

"Naja. Sie haben, wie ihr sicher wisst, vor nicht allzu langer Zeit bekanntgegeben, dass sie an einer Fortsetzung von Life is Strange arbeiten. Damit sind sie ziemlich beschäftigt und wir haben viel mit Before the Storm zu tun. Doch wir haben bereits die Gelegenheit bekommen, und das hat uns sehr glücklich gemacht, ihnen unsere Arbeit zu präsentieren und ihren Input zu bekommen. Sie sind die Gründer [des Franchise] und haben die Bausteine unserer Arbeit gelegt, ihre Gedanken bedeuten uns deshalb sehr viel. Wir sind stolz darauf, so viel Freiheiten in der Geschichte die wir bauen zu bekommen und ihr Input bedeutet uns viel. Sie haben sich unsere Story schon sehr früh angesehen [...] und ihre Gedanken dazu mit uns geteilt. Sie gaben uns Einsicht in die Charaktere und Schauplätze des Spiels."