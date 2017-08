Virtuos arbeitet an Nintendo Switch-Port eines Triple-A-Spiels

Neogaf-Nutzer Hero of Legend und Youtuber Doctre81 haben einige interessante Recherche-Ergebnisse über das Entwickler-Studio Virtuos veröffentlicht. Offenbar arbeitet der Entwickler schon seit eineinhalb Jahren an einem Nintendo Switch-Port eines AAA-Games. Erst im Januar 2017 hatte der auf seinen sozialen Medien die Partnerschaft mit Nintendo angekündigt, damals jedoch verschwiegen, um welchen Titel es sich handelt. In der Vergangenheit war Virtuos verantwortlich für einige erfolgreiche Portierungen und Remaster. Das letzte Spiel auf der langen Liste ist Final Fantasy XII: The Zodiac Age (das wir sehr mochten, wie ihr in unserer Kritik nachlesen könnt). Aktuell ist es unklar, um welches Spiel es sich beim Switch-Port von Virtuos handeln könnte. Einige Nutzer im Neogaf-Forum rechnen mit Batman: Return to Arkham, andere halten Assassin's Creed: The Ezio Collection für den Favoriten. Wenn wir uns Virtuos' jüngeren Projekte ansehen, könnte es durchaus auch sein, dass die Switch ein Final Fantasy erhält. Was denkt ihr?