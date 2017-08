Sunless Skies betritt Early Access am 30. August

Failbetter Games sind bereits soweit, um mit ihrem neuen Adventure Sunless Skies in See zu stechen. Ab dem 30. August wird das Spiel in die Early Acces-Phase auf Steam und itch.io kommen. Noch ist das Spiel alles andere als komplett, doch Spieler dürfen zumindest schon in einige grundlegende Spielmechaniken schnuppern. "Vom mechanischen Gesichtspunkt können Spieler ein breites Gerüst an Gameplay-Features erwarten. Ihr werdet in der Lage sein den Himmel zu erkunden, an Häfen anzudocken, Geschichten [erleben], handeln, kämpfen und sterben. Den Spielern [Sunless Skies] in seinem frühen Stadium zu öffnen, wird uns mit wichtigem Feedback und Daten versorgen, das uns dabei helfen soll, ein Spiel zu schaffen, das köstlich, herrlich und gefährlich ist."

Quelle: Kickstarter.