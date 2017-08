Während des Industry Insights-Panels auf dem "Games for Change Festival 2017"-Event haben Craig Hagen, Chef für Regierungsangelegenheiten bei Electronic Arts, und Alan Lewis, Vize-Präsident für Unternehmenskommunikation und öffentliche Geschäfte bei Take-Two, darüber gesprochen, wie Präsident Trumps Politik die US-Spiele-Industrie beeinflusst.

Laut den beiden Unternehmensvertretern gibt es drei große Bereiche, die in den USA umfangreich verändert werden müssten, um der ansässigen Industrie wieder zu einem Wachstum zu verhelfen: Immigration, Bildung und Handel. Aufgrund der hohen Besteuerung mit internationalen Partnern, seien "die Kosten für Geschäfte in den Vereinigten Staaten signifikant angestiegen.", erklärte Lewis auf der Bühne. Zudem befürchten die beiden Trumps Engagement, das Steuersystem in Zukunft in den Staaten weiterhin umstrukturieren zu wollen, da seine Regierung erst kürzlich dabei scheiterte, das aktuelle Gesundheitssystem zu reformieren.

Seit Trumps scharf kritisierten Einreise-Stopp für Muslime ist die Visa-Situation in den Staaten schwieriger, teurer und umständlicher geworden und das sei einer der Gründe, warum weniger Immigranten daran interessiert seien, in den USA zu arbeiten. "Immigration ist weiterhin ein essenzielles Problem für Unternehmen wie die unseren und die Industrie im Gesamten.", so Alan Lewis. Auf der anderen Seite haben es Unternehmen schwer, die Angestellten im Land zu halten. "Es gibt einen konstanten Mangel an qualifizierten [...] Fachkräften in dieser Industrie.", sagt Hagen.

Die Verbreitung von schnellen Internetanschlüssen in ländlichen Gegenden und Budget-Kürzungen in der Bildung sind für die beiden Repräsentanten zwei weitere Probleme des Landes, allerdings scheint das unserer Meinung nach keine Folge von Trumps aktueller Regierung zu sein. Was sind eure Ansichten zu diesem Thema?

Quelle und Danke an: Polygon.