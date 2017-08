Im January 2014 ist die Kickstarter-Kampagne des Fantasy-RPG Unsung Story: Tale of the Guardians gestartet und hat schon damals viele Fans davon überzeugt, Playdek bei der Realisierung ihrer Version zu unterstützen. Doch in den vergangenen Jahren hat das Spiel stetig an Fahrt verloren und das führte das Team diese Woche letztlich dazu, seinen Investoren die traurige Nachricht zu übermitteln.

Auf Kickstarter hat Playdek bekanntgegeben, dass sie die Entwicklung an Unsung Story: Tale of the Guardians einstellen werden und Little Orbit mit sofortiger Wirkung verantwortlich für die Entwicklung ist: "[...] Wir wollen euch wissen lassen, dass das Projekt weiterentwickelt wird, doch unsere Beteiligung kommt zu einem Ende. Mit sofortiger Wirkung übernimmt der Publisher/Entwickler Little Orbit die Rechte und Anlagen von Unsung Story von uns und ist [offiziell] der Schöpfer des Projekts.", heißt es im Blog-Update.

Little Orbit hat sich kurz danach ebenfalls zu Wort gemeldet und sich erst einmal vorgestellt. CEO Matthew Scott schrieb, dass das Studio die Arbeiten "von vorne beginnt" und dass sie sich auf die "originale Einzelspielerkampagne von Matsunos Design konzentrieren [werden], die während der Kampagne beworben wurde." Damit will das Studio die Wünsche der Spieler erfüllen, die seit über drei Jahren auf den Titel warten. Seid ihr selbst von dem Debakel betroffen?