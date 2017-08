Friday the 13th: The Game verkauft 1,8 Millionen

Gun Media-Chef Wes Keltner hat in einem Interview mit Gamesindusty über die Verkaufszahlen von Friday the 13th: The Game gesprochen. Über 1,8 Millionen Spieler haben sich seinen Aussagen zufolge den Trip in das Sommercamp gegönnt - ob diese Zahlen die vielen Rückerstattungen widerspiegeln, die durch die technischen Probleme beim Start des Actionspiels entstanden sind, ist nicht bekannt. Auch darüber hat Keltner gesprochen und zugegeben, dass sein Team nicht bereit für den Launch war:

"Wir haben die Spielerzahlen aus der Beta genommen, rechneten die Vorbestellungen drauf und fügten ein Polster von 30 Prozent hinzu. So haben wir unsere Server und die Datenbank für den Launch eingerechnet. Wir waren ja soooo falsch. 100.000 Spieler kamen in den ersten zwanzig Minuten und haben unsere Server zum Schmelzen gebracht."

Im Gespräch spricht Keltner zudem über Budgetierung, die Medien-Berichterstattung, Livestreams und die Strahlwirkung der 80-er Jahre. Gun Media und Illfonic werden in Zukunft weiterhin die technische Seite des Spiels verbessern, Bugs ausmerzen und neue Inhalte bereitstellen. Spielt ihr Friday the 13th: The Game noch?

Quelle: Gamesindustry.biz.