NHL 18-Trailer stellt Arcade-artigen Modus vor

Einige behaupten Hockey sei der beste Sport der Videospielwelt. Die Schnelligkeit und Unterhaltung der virtuellen Hockey-Spiele geht weit in die Vergangenheit zurück und führt uns an die Arcade-Automaten der Spielhallen. Es ist also nicht allzu ungewöhnlich, dass der neuste Modus in NHL 18 sich von diesen Klassikern inspirieren lässt. In einem neuen Trailer bekommen wir den "NHL Threes"-Modus von NHL 18 zu sehen. Darin sehen wir ein Drei-gegen-drei-Match, in dem wir umso höher punkten, je stylischer wir das Tor erzielen.

Eine andere Sache auf die wir uns freuen ist, dass wir als Maskottchen der jeweiligen Teams spielen dürfen. Habt ihr jemals davon, geträumt eine der ikonischen Plüschtiere so richtig fertigzumachen? Nun habt ihr die Chance. Der Modus kann mit bis zu fünf weiteren Leuten gespielt werden, es ist also möglich, sich ohne ausschweifende Diskussionen darauf zu einigen, welcher Spieler und welches Maskottchen am besten sind. Welcher Modus ist euer Favorit in den NHL-Spielen?