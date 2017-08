Seht Guild Wars 2: Path of Fire in Aktion

Mitte der Woche hat ArenaNet den Vorhang der kommenden Guild Wars 2-Erweiterung Path of Fire gelüftet. Was die Erweiterung zu bieten hat, wie die Welt auf den Rücken fliegender Reittiere aussieht und welche Neuerungen beim Path of Fire am Start sind, seht ihr in den unteren beiden Videos. Einmal haben wir echtes Gameplay am Start, der zweite Trailer ist zur Ankündigung gelandet. Guild Wars 2: Path of Fire startet am 22. September.

„In der neuen Erweiterung dreht sich alles um Inhalte", erklärt Mike O'Brien, Präsident und Mitbegründer von ArenaNet. „Es gibt eine epische Geschichte, fünf neue, gewaltige, offene Welten, Reittiere, mit denen ihr euch auf völlig neue Weise durch Tyria bewegen könnt, sowie neun neue Elite-Spezialisierungen."

Die Erweiterung wird eigenständig oder im Bundle mit der Heart of Thorns-Version zum Vollpreis verkauft. Jeder Käufer bekommt einen Level 80-Charakter-Boost und Vorbesteller dürfen sich auf Titel und kleine Geschenke freuen. Wer einen Guild Wars 2-Account besitzt, darf vom 11. bis zum 13. August kostenlos einen ersten Blick in die kommenden Regionen werfen.