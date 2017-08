Koop bringt neue Möglichkeiten in Mario + Rabbids

Das unerwartete Crossover zwischen den verrückten Ubisoft-Hasen und dem Nintendo-Maskottchen Mario + Rabbids Kingdom Battle macht auf der Switch schon jetzt eine starke Figur. Kürzlich haben wir in Paris die Chance bekommen, uns das Spiel genauer anzusehen und durften sogar mit dem Game Director Davide Soliani zusammen den Koop-Modus ausprobieren. In unserem Gameplay-Interview erklärt Soliani, warum die Spieleranzahl in der Kampagne auf drei Figuren begrenzt ist, zieht die Verbindung zum "Trifoce" der Zelda-Reihe und findet den Bogen zurück zum Koop-Modus, in dem wir mit einem Kumpel insgesamt vier Figuren steuern.

"Im Koop-Modus brechen wir aus diesem [Zusammenspiel von drei Charakteren aus] und weiten es auf vier Figuren aus.", erklärte Soliani uns. "Ich möchte keine Dinge aus dem Story-Modus verraten, aber zumindest im Koop-Modus haben wir vier Charaktere, was viele neue Verkettungsmöglichkeiten, Kombos und Taktiken erlaubt."

"Was wir ansonsten noch erkunden wollten, war die Kommunikation zwischen zwei Spielern; Freunden, Brüder, Schwestern, Vater und Kind, alles was den Spaß zuhause im Wohnzimmer oder unterwegs anspornt."

Im Gameplay-Video sehen wir Mario, Prinzessin Peach und ihre Rabbid-Gegenstücke in Aktion, wie sie auf Feinde im Revenge of Tutanbwaaahmon-Level in der Sherbet-Wüste treffen. Das volle Interview und Gameplay-Video seht ihr unten. Lasst uns eure Gedanken dazu in den Kommentaren wissen.