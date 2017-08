Team17 enthüllt Gamescom-Line-Up

Der britische Indie-Entwickler und -Publisher Team17 hat uns verraten, welche Titel sie in zwei Wochen in Köln auf der Gamescom zeigen wollen. The Escapists 2 ist einer dieser Titel, der zufällig schon in der Gamescom-Woche veröffentlicht wird. Neben der Gefängnis-Simulation, dürfen wir zum ersten Mal selbst Hand an Genesis Alpha One, Sword Legacy: Omen und Yoku's Island Express anlegen. Die Gamescom findet auf dem Gelände der Koelnmesse in Köln zwischen dem 22. und 26. August statt - Team17 findet ihr in Halle 8 des Convention-Centers.