Erste Eindrücke vom Indie-Soulslike Sinner: Sacrifice for Redemption

Dark Star und Another Indie haben Anfang der Woche ein neues Actionspiel angekündigt, das uns doch sehr stark an Dark Souls erinnert. Storytechnisch werden wir die Abenteuer von Adam erleben, der sich auf einer Art Pilgerfahrt wiederfindet, um sich von seinen Sünden reinzuwaschen. Diese Sünden tauchen in Form von gigantischen Bossen auf, nicht unähnlich mit einer gewissen Serie von From Software. Je nachdem wie wir auf unserer Reise vorgehen, wird es verschiedene Enden geben.

Aus Gameplay-Sicht bekommen wir im Trailer und den Screenshots bereits einen ganz guten Eindruck davon, was Sinner zu bieten hat, obwohl das interessanteste Feature gar nicht gezeigt wurde. Laut Dark Star lässt uns Sinner: Sacrifice for Redemption mithilfe eines einzigartigen "Level Down"-Systems Attribute opfern, um uns gegen die Sünden kämpfen zu lassen. Wie genau das Konzept am Ende funktioniert, ist noch nicht klar, doch es klingt vielversprechend. Mehr Details findet ihr auf der offiziellen Webseite und in der folgenden Beschreibung:

"Ein Mann ohne Erinnerungen kämpft darum, seine Vergangenheit zu verstehen und damit abzuschließen. Adam muss den Manifestationen seiner größten Sünden gegenübertreten, während er seine Erinnerungen wiedererlangt und Opfer bringt. Wird Adam Erlösung finden oder von seiner Vergangenheit verschluckt werden?

Sinner: Sacrifice for Redemption spielt in einem dunklen und verbotenen Reich, mit verrückter Vergangenheit und tiefer Geschichte. [Mit Inspirationen aus] der Souls-Serie, Shadow of the Colossus und einem Schuss Anime-Stil verspricht Sinner eine spannende und herausfordernde Erfahrung zu werden."