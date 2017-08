The Long Dark bekommt Filmadaption

Die Early Access-Erfolgsstory The Long Dark erscheint nach vielen Jahren in der offenen Entwicklung heute für PC, PS4 und Xbox One. Bislang wurden über 1,3 Millionen Exemplare des Titels verkauft, was das Interesse am Survival-Spiel von Hinterland Games belegt. Wie nun bekannt wurde, soll die Kampagne von The Long Dark sogar als Filmvorlage dienen und Resident Evil-Producer Jeremy Bolt wird die Entwickler bei der Realisierung unterstützen.

"Mein Ziel mit Hinterland - und dem Start von The Long Dark - war es schon immer, originelle Unterhaltung zu erschaffen, die mehrere Medien umfasst und das Potential des Storytellings mit jeder Plattform erweitert.", erklärt Raphael van Lierop, Gründer und Creative Director von Hinterland. "Die Zusammenarbeit mit Jeremy für dieses Projekt ist der erste Schritt, die Vision von echtem plattformübergreifenden Storytelling in der Welt von The Long Dark zu realisieren."

"Ich habe mich zuerst als Fan von The Long Dark bei Raphael gemeldet." schreibt Bolt. Ich war sofort von den beeindruckenden, immersiven Landschaften des Spiels, der unheimlichen, einsamen und realistischen Natur eingenommen. Es ist eine existentielle Geschichte über Moral, emotionalen und physischen Ausdauer mit starken Charakteren, auf die man aufbauen kann. Es ist ein Geheimnis und es ist eine Ehre, mich daran versuchen zu dürfen, das auf die Leinwand zu bringen."

Bolt produziert den Film, van Lierup schreibt das Skript. Regisseur und Schauspieler stehen noch nicht fest, doch der Name ist schon bekannt: Elegy - A Visual Poem of the Long Dark.