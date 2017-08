Begrüßt das finale Team der Agents of Mayhem

Volition hat uns in den vergangenen Monaten mit jeder Menge neuen Trailern die spielbaren Charakter von Agents of Mayhem vorgestellt. Nun lernen wir das finale Trio kennen. Das "Carnage à Trois" besteht aus drei sehr ungewöhnlichen Persönlichkeiten. Braddock etwa ist ein ehemaliger Drill Sergeant aus der US Army. Nachdem sie es leid war, dass die Legion all ihre Lehrlinge rekrutierte, trat sie dem Mayhem bei. Ihr Hintergrund kommt Braddock trotzdem zugunsten und sie benutzt beispielsweise eine Zigarre um Ziele für großflächige Laserattacken zu markieren.

Yeti stammt ebenfalls aus dem Militär. In seiner Vergangenheit war er ein russischer Elitesoldat, der an einem Geheimprojekt namens "Cold Warrior" teilnahm. Das Resultat? Agents of Mayhems eigene Interpretation von Mr. Freeze. Saints Row-Fans erkennen den coolen Typen vielleicht als Oleg wieder. Daisy ist das einzige Mitglied ohne militärischen Hintergrund. Die mutige und freche Dame ist eigentlich ein Roller Derby-Mädchen, etwas das sich auf dem Schlachtfeld auszahlt. Die Verbindung zwischen den flinken Schuhen und ihrer Minigun macht Daisy zu einer tödlichen Frau. Welches Trio werdet ihr als erstes ausprobieren?