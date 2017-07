Heute im GR-Livestream: Master Trials in Zelda: Breath of the Wild

Es sind nun fast fünf Monate vergangen, seit Nintendo das Meisterwerk The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht hat und viele von uns konnten das Spiel mittlerweile abschließen. Da das Adventure einfach zu gut geworden ist, um es im Regal verstauben zu lassen, und Nintendo praktischerweise erst kürzlich das Master Trials-DLC veröffentlicht hat, haben wir heute eine Ausrede gefunden, noch einmal in das Spiel zu schauen. David wird unseren heutigen Stream moderieren. Zuerst zeigt er einige der neuen Inhalte, anschließend springt er in den Master-Modus. Die Sendung beginnt um 16:00 Uhr, wir sehen uns dann im Livestream.