Blade Runner 2049-Regisseur über Ridley Scotts Original

In einem Interview mit dem Filmmagazin Collider sprach Denis Villeneuve, Regisseur vom kommenden Blockbuster Blade Runner 2049, über seine persönliche Lieblingsversion von Ridley Scotts Original Blade Runner.

"Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich jeden den sehr, sehr finalen Director's Cut von Ridley empfehlen würde. Wer neugierig ist; für mich ist es [die Version] des ersten Schnitts mit den Kommentaren, der 1982 veröffentlicht, und der allerletzte. Der mit den Hintergrundkommentaren ist der, mit dem ich aufgewachsen bin, der mich dieses Universum entdecken ließ. Zu dieser Zeit wusste ich nichts von den Kontroversen... Ich habe den Film in einer Kleinstadt in Kanada gesehen, da gab es zu dieser Zeit kein Internet, deswegen wusste ich nicht, dass der Film bei den Kritikern nicht gut ankam. Ich habe den Film von Anfang an geliebt und für mich hatten die Begleitkommentare eine Noir-Qualität, es war also nichts, das mich schockierte. Ich akzeptierte es. Jetzt verstehe ich es. Einige Zeit später, nachdem ich den finalen Director's Cut sah, verstand ich wo er mit dem Film hin wollte und was dabei fehlte. Dann wurde ich ein Fan davon, meine Lieblingsversion ist also der finale Schnitt von Ridley."

Blade Runner 2049 erscheint im kommenden Herbst und ist einer der meist erwarteten Fortsetzungen im Bereich der Kultklassiker.