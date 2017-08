Avengers: Gauntlet startet demnächst Dreharbeiten in Tokyo

Wir haben noch nicht einmal den Trailer für den kommenden Blockbuster Avengers: Infinity War gesehen (auch wenn dieser in schrecklicher Qualität geleakt wurde) bevor uns die News über eine Fortsetzung mit dem Namen Gauntlet erreichen. Josh Brolin, der in den Filmen die Rolle von Thanos einnimmt, kündigte an, dass er schon bald nach Tokyo zurückkehren werde, um den vierten Avengers-Teil zu filmen. Screenrant schreibt Folgendes:

"Basierend auf der Timeline von Co-Regisseur Joe Russos neusten Kommentaren sollte Avengers 4 in knapp einer Woche mit den Dreharbeiten beginnen. Das heißt, dass zwischen dem Ende der Filmarbeiten für Infinity War und dem Start von Avengers 4 weniger als ein Monat liegt. Neuen Berichten zufolge werde man in naher Zukunft einige Szenen in Tokyo drehen, es ist jedoch unklar wo Brolin mit seinen Szenen startet.