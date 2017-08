Epic Games verkauft 500.000 Fortnite-Kopien in 24 Stunden

Ja ihr habt richtig gehört: Das Spiel, das in nur wenigen Monaten kostenlos zu spielen sein wird, hat in den ersten 24 Stunden seiner Veröffentlichung satte 500.000 Kopien veräußert Diese eindrucksvollen Zahlen teilte der Creative Director Darren Sugg in der vergangenen Woche auf Twitter mit: "Absolut dankbar für die Reaktionen zum Fortnite-Launch in dieser Woche. Über 500.000 Verkäufe durch digitale Vorbestellungen und es fängt grade erst an! Ich danke EUCH." Die Standardversion des Spiels kostet 39,99 Euro, was bedeutet dass Epic bereits über 200 Millionen Dollar in nur einem Tag eingenommen hat.