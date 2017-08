Killing Floor 2 auf Xbox One X nur in 1800p, nicht in 4K

Die Killing Floor-Entwickler Tripwire haben kürzlich im Technikmagazin Wccftech über ihren massiven FPS-Erfolg Killing Floor 2 gesprochen. Wie sie dabei enthüllten, sei es ihnen nicht gelungen, das Spiel auf der Xbox One X in 4K wiederzugeben. Das wäre zwar prinzipiell möglich gewesen, in einem solchen Spiel sei die Performance allerdings viel wichtiger als die visuelle Qualität, so Dave Elder, Senior Graphics Programmer bei Tripwire.

"Killing Floor 2 läuft bei nativem 1800p, das ist die feste Auflösung (kein Checkerboarding [Anmerkung d. Redaktion: Das ist eine Methode in der Grafik-Entwicklung, mit der Programmierer eine bestimmte Pixelanzahl mit deutlich weniger echten Signalen simulieren]) auf der Xbox One X. Wir haben mit echten 4K-Darstellungen experimentiert, doch die Bildwiederholrate ist zu signifikant gefallen. 1800p ist die beste Balance zwischen visueller Qualität und Performance in Killing Floor 2."

Anschließend sprach Elder über die Hardware der Xbox One X: "Xbox One X ist eine ziemlich reibungslose und angenehme Entwicklungsplattform. Es hat wenig Programmier-Aufwand erfordert, um das Basis-Xbox One-Spiel auf der Xbox One X zum Laufen zu bringen. Vielleicht vier Stunden Programmierung oder so." Diese Zeitangabe haben wir doch schon einmal irgendwo gehört...