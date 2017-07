Charakter-Trailer zur Titelheldin von Ys VIII: Lacrimosa of Dana

Ys VIII: Lacrimosa of Dana ist der neueste Teil einer Rollenspielserie, um die es in den vergangenen Jahren viel zu ruhig geblieben ist. 2016 ist der Titel in Japan erschienen und nach einem Jahr ist das Spiel endlich bereit, in westliche Territorien vorzudringen. Um uns an die bevorstehende Veröffentlichung zu erinnern, hat NIS America einen neuen Trailer geteilt, der die mystischen Schönheit Dana in den Vordergrund stellt. Ys VIII: Lacrimosa of Dana erscheint in Europa am 15. September für Playstation 4, PS Vita und PC.