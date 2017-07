Inhalte des Season Pass von Wolfenstein II: The New Colossus im Detail

Erst gestern haben wir unsere neuesten Anspieleindrücke von Wolfenstein II: The New Colossus festgehalten, heute erreicht uns die Nachricht von einem Season Pass des neuen Actionspiels von Machine Game. Wie Bethesda bekanntgab, werden mit den Freiheitschroniken drei eigenständige Missionen auf uns zukommen, die jeweils einen brandneuen Charakter vorstellen.

"Die Abenteuer vom Revolverhelden Joe" zeigen wie der frühere Quarterback Joseph Stallion Nazis in Chikago und im Weltall bekämpft. "Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod" versetzt uns in die Rolle von Jessica Valiant, einer früheren Spezialagentin, die die Wahrheit über eine ominöse Operation San Andreas in Kalifornien erfahren möchte. "Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins" zeigt uns die Erlebnisse des US-Kapitäns Wilkins, der in Alaska die Nazi-Operation Schwarze Sonne vereitelt.

Eine spezielle Einführungsmission - "Episode Null" genannt - führt alle oben genannten Charaktere ein, ist jedoch exklusiv Vorbestellern vorenthalten. Wer das vierte DLC spielen will, muss das Spiel zusammen mit dem Season Pass zum Preis von 80 Euro kaufen. Allein kostet der DLC 20 Euro. Wann die einzelnen Inhalte kommen, ist noch nicht bekannt, Wolfenstein II: The New Order erscheint am 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Abschließend folgt ein Stapel mit schickem Artworks.