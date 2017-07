Pokémon Go Fest-Teilnehmer verklagen Niantic

Dass das Pokémon Go Fest am vergangenen Wochenende alles andere als glimpflich verlaufen ist, davon habt ihr mittlerweile sicher gehört. Die Spielserver waren dem großen Andrang nicht gewachsen und gaben schon nach wenigen Minuten den Geist, infolge dessen war Pokémon Go unspielbar. Entwickler Niantic hat den Spielern bereits die Kosten der virtuellen Tickets erstattet und allen Teilnehmern eine Entschädigung in Form von 100 US-Dollar virtuellem Spielgeld zugesichert, doch das genügt einigen Fans noch nicht. Manche Trainer haben nämlich enorme Reisekosten auf sich genommen, um überhaupt in Chicago am Event teilzunehmen. Und das soll nun ebenfalls zurückerstattet werden.

Der Anwalt Thomas Zimmerman hat im Gespräch mit Polygon erklärt, dass er eine Sammelklage gegen Niantic betreut, welche die Reisekosten-Erstattung von "20 oder 30" Teilnehmern umfasst. Seine Klienten behaupten, dass Niantic es nicht geschafft hat, das beworbene Spektakel in die Tat umzusetzen, wodurch ihnen ein wirtschaftlicher Schaden entstanden ist. "Wir wollen keine Entschädigung in Form legendärer Pokémon für das Versagen erhalten, denn Niantic bietet das an. Was Niantic nicht anbietet, ist die Rückerstattung der Reisekosten, die einige Leute auf sich genommen haben, um nach Chicago zu kommen. Die meisten Spieler kamen aus dem Staat, viele Leute aus anderen Ländern - ich sprach sogar mit jemandem, der aus Japan einflog.", erklärte Zimmerman Polygon. Er stellte klar, dass die Forderungen lediglich auf die Übernahme der Fahrtkosten ausgelegt seien und keine weiteren Bereiche abdecken. Klingt das für euch nach einer fairen Forderung und würdet ihr ähnlich reagieren?