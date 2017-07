For Honor bekommt dedizierte Server

Eines der größten Probleme von For Honor ist nach wie vor die Verbindung zu den Ubisoft-Servern, was unwirklich klingt bis man es selbst erlebt. Doch daran arbeitet der französische Entwickler mit großem Druck und kündigte nun zahlreiche Änderungen an; unter anderem dedizierte Server. Noch vor einigen Monaten hieß es von Entwicklerseite, dass diese Netzstruktur kein Lösung der bestehenden Probleme darstellen würde, doch dass sie nun trotz ihrer Bedenken darauf umsteigen, könnte ein positives Zeichen für For Honor sein.

Neben den dedizierten Servern sollen weitere Änderungen in das Spiel Einzug erhalten. Davon soll insbesondere das Matchmaking und die Stabilität der Online-Partien profitieren. In der offiziellen Pressemitteilung wird zudem vom Vier-gegen-Vier-Modus gesprochen, in denen künftig aggressive Spielernaturen belohnt werden, da das Verteidigen weniger Vorteile mit sich bringt. Außerdem wird ein Tutorial für erfahrene Spieler eingeführt, das komplexe Angriffstaktiken erprobt. Neue Kämpfer, Waffen und Arenen wurden ebenfalls angekündigt, mehr Informationen dazu sollen in Kürze folgen. Was sagt ihr zu den Änderungen?