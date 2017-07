Release-Termin von Echo bekannt

Ultra Ultra ist der ziemlich coole Name eines dänischen Indiestudios, das aus ehemaligen Angestellten von IO Interactive - den Machern des episodischen Hitman-Spiels - besteht. Dieser Entwickler hat heute verraten, dass sein erstes Spiel Echo am 19. September für PS4 und PC erscheint. Echo ist ein Sci-Fi-Adventure aus der Third Person-Perspektive, das in einem Ort spielt, der nur grob "Palast" genannt wird. Der Palast studiert unser Verhalten und kreiert Echoes-genannte Abbilder, die sich an unser Verhalten anpassen. Wenn wir schleichen, suchen die Abbilder genauer wenn wir sie bekämpfen, dann rüstet der Palast die Echoes auf. Wir übernehmen im Spiel die Rolle von En, einem Reisenden im Weltall, der nach über 100 Jahren in Stasis am Ort seiner Bestimmung aufschlägt. Mit einer längst vergessenen Technologie ist es Ens Ziel, "ein Leben wiederherzustellen, das nicht hätte verloren gehen sollen." Im unteren Trailer erfahrt ihr mehr über das Spiel.