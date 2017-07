Sparc erscheint am 29. August für PSVR

CCP Games kündigte vergangene Woche an, dass ihr VR-Sportspiel Sparc am Donnerstag, den 29. August, zum Preis von 29,99 Euro auf der Playstation 4 erscheint. Zum Spielen werden eine PSVR-Brille und die Playstation Move-Controller benötigt. Im Spiel treten wir online gegen andere Spieler an, um uns gegenseitig mit virtuellen Projektilen abzuwerfen. Mithilfe der Move-Controller können wir die Geschosse blocken, reflektieren oder ihnen einfach ausweichen. Sparc verfügt auch über einen Offline-Modus und bietet Anfängern dort einige Herausforderungen. Wer neben dem schweißtreibenden Spaß etwas Zeit zum relaxen möchte, findet diese möglicherweise in einem sozialen Raum namens Courtside, von wo aus wir die Matches anderer Spieler betrachten können. Unser Erscheinungsbild lässt sich mit freischaltbaren Dingen individualisieren, nur auf unser reales Erscheinungsbild sollte bei all dem Sport unter dem Headset nach der sehr realen Sportsession gesondert geachtet werden. Glaubt ihr an das Konzept?