The Elder Scrolls: Legends auf den Handys gelandet

The Elder Scrolls: Legends nimmt die Welt von Bethesdas RPG-Serie und packt diese, zusammen mit einigen Änderungen passend zum Franchise, in ein Sammelkartenspiel. Auf Twitter hat uns der Entwickler nun daran erinnert, dass das Spiel endlich auf Android- und iOS-Geräten gelandet ist. The Elder Scrolls: Legends ist kostenlos spielbar und kann entweder vom App Store oder dem Google Play Store heruntergeladen werden. Sogar die erste offizielle Erweiterung, Heroes of Skyrim wird wir kostenlos angeboten. Ist The Elder Scrolls: Legends eher ein Spiel, das ihr unterwegs spielen wollt oder doch lieber Zuhause am PC?