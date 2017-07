Playstation Plus-Spiele für Monat August enthüllt

Nächsten Dienstag starten die neuen monatlichen Spiele für Playstation Plus-Abonnenten und Sony enthüllte am Abend, was genau Premium-Abonnenten dort erwartet. Das Line-Up bietet bietet außer Just Cause 3 keine außergewöhnlichen Highlights, doch mit der kostenlosen Vergabe von That's You versucht der Publisher noch einmal, seinen neuen Playlink-Titel unter die Leute zu bringen. Nehmt ihr etwas davon mit?

• Just Cause 3 für Playstation 4

• Assassin's Creed: Freedom Cry für Playstation 4

• That's You! bleibt kostenlos für für Playstation 4, iOS und Android

• Super Motherload für Playstation 3

• Snake Ball für Playstation 3

• Downwell für Playstation Vita

• Level 22 für Playstation Vita