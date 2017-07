Dynamik steht bei The Lost Legacy im Vordergrund

Das kommende Uncharted 4-Standalone The Lost Legacy erscheint am 23. August und verfolgt die Geschichte von Chloe. Sie tut sich mit der ehemaligen Antagonistin Nadine zusammen, um den sagenumwobenen Stoßzahn des Ganesha zu bergen. Wir haben uns in einem kurzen Gespräch mit Naughty Dogs Senior Communicatoins Manager Scott Lowe über einige Aspekte des Spiels unterhalten und dabei erfahrne, wie wichtig die Dynamik zwischen den beiden Heldinnen ist.

"Nadine ist eine sehr ernste Begleitern, wenn man sie [mit Chloe] vergleicht und sie ist weitaus pragmatischer, organisierter und militaristisch. Die beiden haben also diese unglaubliche Dynamik, und Chloe versucht ständig [Nadine] zu provozieren.", erklärt Lowe.

"Die Dynamik ist einer meiner persönlichen Favoriten im Spiel, weil die beiden so unterschiedlich sind, doch trotzdem Gemeinsamkeiten haben. Sie sind beide Einzelgänger, halten andere Leute stets auf Abstand und müssen nun zusammen arbeiten. Die beiden verfolgen zwei verschiedene Ansätze: Chloe setzt auf Improvisation, denkt nicht weit voraus und schaut einfach, wie es läuft. Nadine hingegen widerspricht dem und möchte alles planen. Es kommt also alles auf eine sehr faszinierende, humorvolle Art zusammen."

Wer ist euer Lieblingscharakter aus dem Uncharted-Franchise? Freut ihr euch darauf, die Zusammenarbeit zwischen Chloe und Nadine zu erleben? Teilt uns in den Kommentaren eure Gedanken mit, das vollständige Interview könnt ihr euch unten anschauen. Noch nicht genug von Uncharted: The Lost Legacy? Werft einen Blick in unsere Vorschau, wir haben das Spiel ganz frisch angezockt.