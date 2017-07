Individualisierungsitems im Need for Speed Payback-Trailer vorgestellt

EA und Ghost Games haben sich heute dazu entschieden, weitere Informationen über die Individualisierungsoptionen des neuen Need for Speed Payback mit uns zu teilen und dafür einen neuen Trailer veröffentlicht. Genau wie in der Forza Horizon-Serie werden wir alte Autos in geheimen Bereichen in der offenen Welt vorfinden, die dann von einem fähigen Mechaniker in krasse "Supercar-Beasts" verwandelt werden. Mehr Infos gibt es im unteren Trailer, zum Abschluss stellt EA die Vorbesteller-Inhalte vor:

• Exklusiver platinblauer Reifenqualm und Unterbodenbeleuchtung

• Nissan 350Z 2008

• Chevrolet Camaro SS 1967

• Dodge Charger R/T 1969

• Ford F-150 Raptor 2016

• Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016