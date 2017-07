Der tägliche Wahnsinn in Do Not Feed the Monkeys

Voyeurismus ist in der modernen Popkultur ein erfolgreiches Konzept geworden und darauf baut der spanische Entwickler Fictiorama Studios mit seinem neuen Spiel Do Not Feed the Monkeys auf. Darin übernehmen wir die Rolle des Neuzugangs im sogenannten Primate Observation-Club, einer Überwachungsorganisation, die den Alltag ganz normaler Menschen verfolgt. In unsere Jobbeschreibung heißt es, dass wir uns nicht in die Leben anderer Menschen einmischen sollen, aber natürlich tun wir das irgendwann trotzdem. Mit Überwachungskameras, den sozialen Medien, Webcams und anderen Werkzeugen nehmen wir mit den "Probanden" Kontakt auf, im Sinne von Papers, Please könnte das ein unangenehm ernster Spaß werden. Das Spiel ist für den Herbst datiert und soll vorerst nur auf dem PC erscheinen. Weitere Informationen über Do Not Feed the Monkeys findet ihr auf der offiziellen Webseite der Entwickler, Trailer und erste Screenshots gibt es unten.