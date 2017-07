Overwatch erhöht Strafmaß für schlechtes Verhalten

Zum Launch war Overwatch noch für seine angenehme Community bekannt, die sich stets gut verhielt und freundlich gegenüber anderen war. Das ist zwar auch heute weitestgehend noch immer so, doch in den vergangenen Monaten stiegen die Zahlen der Meldungen für "unangenehmes" Verhalten deutlich an. Dies scheint auch an Blizzard selbst nicht spurlos vorbei gegangen zu sein. Nun kündigten die Entwickler an, dass sie mit sofortiger Wirkung im Falle von verifizierten Meldungen für schlechtes Spielverhaltens das Strafmaß erhöhen. Ein Beispiel für dieses "schlechte Verhalten" beinhaltet Beleidigungen im Chat, Belästigung, Spam, Inaktivität im Match (mit Absicht abwesend sein) und dem Hinterhertrauern verpasster Chancen (tilten). Wenn Spieler für schuldig gehalten werden "werden sie als Resultat zum Schweigen gebracht, suspendiert oder sogar vom Spiel verbannt.", so Blizzard.

Dies soll nur einer von vielen Schritten sein, um die Stimmung in Overwatch wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Uns wurde ebenfalls versprochen, dass wir in den kommenden Monaten mit weiteren Verbesserungen rechnen können, so soll eine Sperre für den kompetitiven Modus länger anhalten, ein Benachrichtigungssystem Auskunft darüber erteilen, dass gemeldete Spieler ihre Strafe erhalten haben, und eine Funktion eingeführt werden, die den Entwicklern erlaubt, härter gegen Spieler durchzugreifen, die jenes Meldungssystem ungerechtfertigt benutzen. Auch die Konsolenspieler sollen ihr eigenes Meldessystem bekommen, in Anlehnung an die PC-Version. Ein Zeitrahmen wurde noch nicht genannt, doch intern testet man bereits verschiedene Verfahren. Hoffentlich bedeutet das, dass wir nicht mehr allzu lange warten müssen. Habt ihr einen Anstieg des "schlechten Verhaltens" im Spiel bemerkt?