PUBG: Kosmetische Items und Kisten bestätigt

Bluehole Studio wollte ursprünglich keine kosmetischen Items für Playerunknown's Battlegrounds veröffentlichen, solange das Spiel noch im Early Access steckt, doch die steigenden Spielerzahlen scheinen die Stimmung beim Entwicklerstudio gekippt zu haben. Erst vor wenigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass sich das Spiel über fünf Millionen Mal verkauft hat, mittlerweile liegen die Spielerzahlen bei sechs Millionen. Niemand scheint den Vormarsch des Battle-Royale-Genres gewachsen zu sein.

Ab dem 3. August wird das Spiel Beutekisten bekommen, die in drei Qualitätsstufen optische Items für unseren Charakter ausspucken (übrigens sind einige davon im Design des japanischen Originalfilmes Battle Royale gehalten). Wanderer- und Überlebenden-Kisten dürfen wir kostenlos öffnen, wer einen Blick in die sogenannten Gamescom Invitational-Kisten werfen möchte, der muss in die Tasche greifen und extra zahlen. Ca. 2,50 Euro kostet ein Schlüssel, wer jetzt eine frühe Ausbreitung der Mikrotransaktionen fürchtet, den können wir beruhigen. Bluehole braucht die zusätzliche Kohle nur für das angekündigte PUBG-Invitational-Event auf der Gamescom und will den Rest für wohltätige Zwecke bereitstellen. Nachdem die Gamescom am 27. August endet, wird die Verteilung der Invitational-Kisten gestoppt. Wanderer- und Überlebenden-Kisten dürfen weiterhin kostenfrei geöffnet oder im Steam-Markt gehandelt werden. Wer seine Gamescom-Truhen öffnen möchte, braucht jedoch noch immer die Premium-Schlüssel, die im Spiel oder im Shop verkauft werden. Greene sieht das als praktische Möglichkeit an, das Kisten- und Schlüsselsystem zu testen, das in der finalen Verkaufsversion des Spiels implementiert wird.