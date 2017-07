Bis zu 75 Prozent Rabatt im Focus Home Interactive-Sale

Focus Home Interactive hat mit der Focus Sale Week im Xbox Store einige gute Angebote auf Lager. Bis zum 31. Juli werden über 60 Spiele und Erweiterungen der Entwickler auf der Xbox One und Xbox 360 um bis zu 75 Prozent reduziert sein. Auch das kürzlich veröffentlichte Action-Adventure The Surge bekommt bereits einen Rabatt von 33 Prozent, während das Styx-Paket (Styx: Master of Shadows + Styx: Shards of Darkness) um 40 Prozent reduziert wurde. Wer nur an Styx: Master of Shadows interessiert ist, spart trotzdem 25 Prozent des Originalpreises. Ein weiteres gutes Angebot bekommen wir mit The Technomancer, dass diese Woche für nur 10 Euro statt 39,99 Euro erhältlich ist. Die Angebote beziehen sich größtenteils auf diese drei Franchise. Weitere Titel im Angebot sind der Landwirtschaftssimulator, Blood Bowl 2 und Mordheim. Auch Erweiterungen in Form von Fahrzeugen oder zusätzliche Völker sind in der Focus Sale Week enthalten.