Minecraft-Update für Nintendo Switch legt 1080p-Auflösung fest

Die Nintendo Switch-Version von Minecraft ist bislang nicht so erfolgreich angenommen worden, wie sich Mojang das gerne gewünscht hat. Und das obwohl sich das Spiel gegenüber den anderen Versionen sehr ähnlich verhält und den gleichen Inhalt bietet, den die Spieler mittlerweile vom Klötzchenbau-Simulator gewöhnt sind. Selbst das Super Mario-DLC schafft es nicht, die Baumeister über die 720p-Auflösung hinwegzutrösten, in der das Spiel sowohl im tragbaren als auch im Docking-Modus abgespielt wird. Doch ein neuer Patch verhilft Minecraft nun endlich dazu, in der gewünschten 1080p-Renderqualität zu laufen, jedenfalls wenn die Konsole mit dem TV verbunden ist.

Wie man im Minecraft-Forum nachlesen kann, aktiviert das Update die 1080p-Anzeige, wenn sich die Konsole im stationären Nintendo Switch-Dock befindet. Wir wissen derzeit nicht genau, ob die Erhöhung der Auflösung eine Herabsetzung der Bildwiederholrate bedingt. Minecraft ist wahrscheinlich das sich am besten verkaufende Spiel aus dem Nintendo Switch-eShop. Zumindest in Amerika belegt das Spiel seit seinem Launch in Mai stets die ersten beiden Platzierungen im Download-Ranking. Im Vergleich mit dem Rest der Welt fällt ebenfalls auf, dass sich Minecraft für die Switch weit oben in den Verkaufslisten befindet.