Anspieleindrücke aus Uncharted: The Lost Legacy gelandet

In der letzten Woche hat Sony zu exklusiven Anspielevents von Uncharted: The Lost Legacy eingeladen und unsere Autorin Anne war für euch am Start, um über eine Stunde lang intensiv in das Abenteuer reinzuschauen. Was sie dort erfahren hat, wie sich Chloe und Nadine im Vergleich zum bärtigen Schatzjäger schlagen und wieso ausgerechnet die KI von Nadine zu einer echten Stärke in ihrem Charakterzug werden könnte, erfahrt ihr in unserer Vorschau.