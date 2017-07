Inti Creates verlässt Bloodstained-Entwicklerteam

Inti Creates, das japanische Entwicklerstudio von Mega Man 9, Mega Man 10 und dem Azure Striker Gunvolt-Franchise, ist nicht länger am Schaffungsprozess von Bloodstained: Ritual of the Knight beteiligt. Koji Igarashis Studio ArtPlay hat sich mit den Teams von DICO und Monobit zusammengeschlossen, um die Arbeiten die im November 2016 angekündigt wurden zu beenden. Um die Lage klarzustellen äußerte sich der Community-Manager des Spiels im offiziellen Forum dazu. Demnach arbeite Inti Creates nach wie vor mit ArtPlay zusammen, sei jedoch ausschließlich mit der Fertigstellung eines Prequel-Minispiels beschäftigt und nicht an den Hauptarbeiten beteiligt.

"Vielleicht ist es die beste Sache, alles direkt hier klarzustellen. Inti Creates ist nicht länger an der Hauptentwicklung des Bloodstained-Spiels beteiligt, stattdessen arbeiten sie an einem Prequel-Minispiel. [Grund für diese Klarstellung] ist es, unnötige Aufmerksamkeit und negative Spekulationen zu vermeiden. Ja, sie sind involviert, aber seit der E3 letzten Jahres nicht mehr am Hauptspiel. DICO hat die Arbeiten in einer internen Übereinstimmung übernommen.

Es sind viele Parteien involviert, daher rührt die Verwirrung. ArtPlay ist der Hauptentwickler, während wir DICO als Third-Party-Entwickler angeheuert haben. Wir stemmen das Game-Design, die Story, die Richtung, Gimmicks und die generelle Produktion des Spiels, während DICO die grafischen Assets [und] das Level-Design [übernimmt] und im Grunde für die Arbeitskraft sorgt, die ArtPlay einfach nicht hat. In Zukunft werdet ihr voraussichtlich 505 Games und ArtPlay in Trailer-Videos und Artikeln als Verantwortliche der Arbeiten sehen."

Bloodstained soll im ersten Quartal 2018 erscheinen.