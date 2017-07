Das Finanzjahr 2018 von Take 2 wirkt mit der Verschiebung von Red Dead Redemption 2 fast schon leer, doch diese Verschiebung könnte sich für das kommende Finanzjahr 2019 als mögliche Hilfe erweisen. "Im Idealfall haben wir mindestens einen Triple-A-Titel jedes Jahr.", erklärt CEO Strauss Zelnick den Kollegen von Games Industry in einem ausführlichen Interview. Doch was wäre wenn wir nächstes Jahr sogar zwei große Titel bekommen?

"Natürlich wird das Fiskaljahr 2019 zusammen mit dem Launch von Red Dead 2 und einem großen neuen Titel von 2K, sowie den 2K-Sporttitel-Katalog, die wiederholten Einnahmen durch Ausgaben der Spieler, NBA2K Online in China, Social Point und Weiteres weitaus besser aussehen.", erklärt Zelnick. Bei dem ominösen großen Projekt könnte es sich Gerüchten zufolge durchaus schon um Borderlands 3 handeln. Es ist schließlich bereits bekannt, dass Gearbox an dem Titel arbeitet - wir haben sogar schon ein Artwork zu Gesicht bekommen. Möglicherweise hat uns Take 2 damit soeben einen Release-Zeitraum genannt.

Red Dead Redemption 2 wird ebenfalls riesig, doch Zelnick weiß, dass es nicht so eindrucksvoll sein wird, wie Grand Theft Auto V. Seiner Meinung nach sind die 80 Millionen verkauften Kopien eine Konsequenz mangelnder Kompetenz:

"GTA V hat 80 Millionen Einheiten verkauft und GTA Online hatte ein weiteres Rekordjahr, dreieinhalb Jahre nach dem Release. Meiner Meinung nach steht das Spiel in seiner Generation alleine da. In jeder vergangenen Generation gab es andere qualitative Titel, die sich um GTA getummelt haben. Das ist momentan nicht der Fall. Wenn du über 17 bist und eine Konsole der neusten Generation hast, dann hast du auch GTA. Ansonsten hätten wir keine 80 Millionen Kopien verkauft. Kann das irgendein anderer Titel erreichen? Das ist relativ unwahrscheinlich. Haben wir unglaublich viel Hoffnung für Red Dead? Das tun wir. Aber wir stellen das Ganze nicht in den Kontext mit GTA."

Würdet ihr gerne Red Dead Redemption 2 und Borderlands 3 im selben Jahr bekommen?