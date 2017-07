Im Rogue Noita wird jeder Pixel simuliert

Vor einigen Wochen haben wir über das neu-gegründete finnische Indie-Studio Nolla Games berichtet, die endlich verraten haben, an was sie da eigentlich sitzen. Noita (was auf finnisch so viel wie Hexe bedeutet) ist ein Rogue, in dem die Physik eine zentrale Rolle spielt. So wird das Spiel in der offiziellen Pressemitteilung beschrieben.

"Noita ist ein magischer Action-Rogue-Lite in einer mysteriösen Welt, in der jeder Pixel physikalisch simuliert wird. Inspiriert von Underground-Klassikern [...] werden sich Spieler ihren Weg durch eine prozedural generierte Welt kämpfen, erkunden, schmelzen, brennen, erfrieren oder explodieren und dabei Zauber, die sie selbst kreiert haben, nutzen."

Ein erwarteter Erscheinungstermin wurde nicht mitgeteilt, doch Noita wird via Early Access auf Steam erscheinen. Aktuell steht lediglich die PC-Fassung fest, doch der Entwickler könnte später weitere Plattformen umsetzen.