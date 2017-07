Xbox One X-Vorbestellungen starten in Kürze

Auf der E3 2017 hat Microsoft die Xbox One X enthüllt und alle wichtigen Details für das neue Zugpferd verraten. Allerdings fehlt eine kleine Information, nämlich ab wann wir die Konsole vorbestellen dürfen. Phil Spencer, Head of Xbox, hat nun bekanntgegeben, dass es "nicht mehr lange dauern" wird. Die regierungsnahe Agentur Federal Communications Commission (FCC), die unter anderem digitale Kommunikation in den Staaten reguliert, hat die Hardware zugelassen und damit den Markteintritt der Xbox One X eingeleitet. Die One X wird am 7. November erscheinen und in Europa 499 Euro kosten. Vielleicht dürfen eifrige Fans bereits zur Gamescom mit Neuigkeiten an dieser Front rechnen.