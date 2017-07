Erster Trailer zu Netflix' kommenden Fantasy-Film Bright

Auf der vergangenen San Diego Comic-Con bekamen wir den ersten Trailer zum Netflix-Originalfilm Bright zu Gesicht. Der Film ist ein Fantasy-Epos und handelt vom menschlichen Polizisten Will Smith, der an der Seite von Nick Jakoby - einem Ork - für Recht und Ordnung sorgt. Jacoby ist der erste Ork in der Geschichte, der dem Los Angeles Police Department zugeteilt wird. Der Film spielt in einer alternativen Version von Los Angeles, in der die Stadt besiedelt ist mit Elfen und anderen märchenhaften Wesen. Das Hauptthema in Bright ist der Klassismus und Rassenlehre. Elfen stellen mit einem Prozent der Bevölkerung die Minderheit dar, Menschen sind das Mittelmaß und die Orks nehmen die Rolle der unterdrückten Unterschicht ein. Mit einem Budget von 90 Millionen Dollar ist Bright der bisher teuerste Netflix-Originalfilm, die Regie übernimmt David Ayer, der zuvor an Filmen wie Suicide Squad und End of Watch arbeitete. Bright erscheint am 22. Dezember exklusiv auf Netflix.