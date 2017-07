Offene Beta von Destiny 2 startet um 19:00 Uhr

Die Destiny 2-Beta ist bislang Vorbestellern vorenthalten, doch um 19:00 Uhr öffnet Bungie allen Spielern die Server. Das bedeutet, dass jeder auf der Playstation 4 und der Xbox One in die Kampagnen-Mission, den Strike und die Multiplayer-Segmente reinschauen darf. Ein besonderes Highlight findet am Sonntag um 19:00 Uhr statt. Zu dieser Zeit öffnet der Entwickler die Tore der Farm und lädt alle Spieler ein, sich im sozialen Platz zu versammeln und auszutesten, was die Server gleichzeitig gebacken bekommen. Mehr Details zur Beta findet ihr in unseren Beta-Eindrücken. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr zuerst ausprobieren werdet und wie euch die Neuerungen gefallen.