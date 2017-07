Monster und Kultisten im Abandon Ship-Trailer

Abandon Ship will angehende Piraten noch in diesem Jahr mit einer realitätsnahen Simulation des Meeres und der Wettereffekte in ihren Bann ziehen, doch Fireblade Software garniert das alles mit Monstern und Kultisten, wie sie in einem neuen Video präsentieren. Der Trailer zeigt welche Monsterarten unser Leben auf hoher See erschweren und welche Gemeinheiten der Kult für uns bereithält. Wer also ein ruhiges Leben als Kapitän führen wollte, für den könnte Abandon Ship vorerst nichts sein.