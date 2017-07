Uncharted: The Lost Legacy erreicht Goldstatus

Uncharted: The Lost Legacy wird in diesem Jahr die großartigen Herbst-Spiele einleiten und wie wir kürzlich erfahren haben, wird sich die Veröffentlichung des Spiels nicht verzögern. Naughty Dog hat am Abend bekanntgegeben, dass das Standalone mit der weiblichen Starbesetzung den Goldstatus erreicht hat und in die Fertigung gegangen ist. In Sachen Umfang soll The Lost Legacy vergleichbar mit Uncharted: Drake's Fortune sein und etwa zehn Stunden unterhalten. Seid ihr gespannt auf das Abenteuer von Chloe und Nadine?