Batman: The Enemy Within kommt im August

Als Telltale Games bekanntgab in dieser Woche spannende Neuigkeiten für uns bereit zu halten, haben sie damit ganze Online-Foren in Brand gesetzt. Zusätzlich aufgeheizt wurden die Gespräche als das neuseeländische Film- und Video-Label Body, ein neues Batman-Spiel namens Batman: The Enemy Within prüfte. Wie sich nun herausgestellt hat, war das ein verdammtes Bat-Signal.

Telltale Games bestätigte am Abend die bevorstehende Veröffentlichung der neuen Saison von Batman. Schon am 8. August wird die erste Episode, The Enigma, erscheinen und Fans erhalten die Möglichkeit, ihren alten Speicherstand in das zweite Spiel zu transferieren. Offensichtlich wird The Enemy Within also eine Fortsetzung der Ereignisse in Gotham City werden. Bislang wissen wir bereits, dass der Riddler und Joker im ersten Kapitel eine Rolle spielen werden, doch die Gefahr soll viel weiter reichen als das. Entwicklerkommentar und erste Screenshots gibt es am Ende dieser Nachricht. Was sind eure Erwartungen an das neue Telltale-Batman?