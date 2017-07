The Wolf Among Us 2 enthüllt

Am Abend hat Telltale Games ein Video veröffentlicht, das The Wolf Among Us 2 ankündigt. Bislang hat das Studio noch nicht viel mehr verraten, außer dass das Episodenspiel für 2018 geplant sei. Adam Harrington und Erin Yvette werden als Synchronsprecher in ihre entsprechenden Rollen als Bigby Wolf, beziehungsweise Snow White zurückkehren.

In der vergangenen Woche hatte das Studio für einigen Gesprächsstoff und Verwirrung gesorgt, weshalb diese Ankündigung jetzt sehr konfus erscheint. Nachdem "Neuigkeiten" für die Comic-Con in San Diego angekündigt wurden, sorgte Telltale Games' Head of Communications Job Stauffer mit einigen Tweets für Aufsehen, die den Gerüchten um mögliche Sequels den Wind aus den Segeln nehmen sollten. Am Ende macht eine solche Aussage aber wenig Sinn, wenn das Unternehmen einen Tag später doch das Spiel ankündigt - ein eigenartiger Kommunikations-Irrtum.